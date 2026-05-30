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In Cherson traf eine Drohne eine Gasleitung; fünf Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Zudem flog eine feindliche Drohne in eine Wohnung im Stadtteil Dniprovskyj und verletzte zwei Rentner.

Durch den Einschlag einer russischen Drohne in eine Gasleitung in Cherson wurden drei Personen verletzt. Dies teilte die städtische Militärverwaltung (MVA) am Samstag, dem 30. Mai, mit.

Es wird angegeben, dass sich der Vorfall gestern gegen 23:00 Uhr ereignete, als eine feindliche Drohne im Stadtzentrum in eine Gasleitung einschlug.

„Durch den Einschlag wurden zwei Männer im Alter von 76 und 64 Jahren sowie eine 55-jährige Frau verletzt“, heißt es in der Mitteilung.

Bei allen Verletzten diagnostizierten die Ärzte Explosionsverletzungen und eine akute Stressreaktion. Nach der notwendigen medizinischen Versorgung wurden sie zur ambulanten Behandlung entlassen.

Ebenfalls gestern Abend wurden durch einen russischen Drohnenangriff im Dnipro-Bezirk von Cherson zwei weitere Personen verletzt – ein 71-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau, die sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufhielten.

Bei ihnen wurden Explosionsverletzungen, Akubarotrauma und Splitterverletzungen an den Gliedmaßen diagnostiziert. Der Mann erlitt zudem Verbrennungen und Schürfwunden an der Schulter. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor wurde am Samstag bekannt, dass die Russen Schostka im Gebiet Sumy massiv mit Drohnen angegriffen haben. Es gibt Zerstörungen und Beschädigungen an zivilen Infrastruktureinrichtungen. Beschädigt wurden Wohn- und Nichtwohngebäude, Verwaltungsgebäude sowie Verkehrsmittel.

Russland wurde von Drohnen angegriffen: Ein Öllager und ein Tanker wurden getroffen

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 253

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