In der Umkleidekabine eines Rekrutierungszentrums in Ternopil wurde ein Mann tot aufgefunden: Die Polizei vermutet Selbstmord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist über die ersten vorläufigen Erkenntnisse der Ermittler und der Polizei bekannt? In Ternopil wurde in einem der territorialen Beschaffungszentren die Leiche eines 46-jährigen Mannes entdeckt. Die Polizei untersucht die Umstände seines Todes.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Polizei der Region Ternopil.