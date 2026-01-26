Die Ukraine hat tschechische FPV-Drohnen erhalten, die auf russischer Technologie basieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Drohne von Jan Žižka verwendet Glasfaserkommunikation, wodurch sie nicht von elektronischer Kriegsführung beeinträchtigt wird.

Das tschechische Unternehmen SPARK beliefert die Ukraine in Zusammenarbeit mit Freiwilligen mit Glasfaser-FPV-Drohnen, die mit Technologien aus abgefangenen russischen Drohnen hergestellt wurden. Dies berichtet Idnes.

Die neue FPV-Drohne mit dem Namen Jan Žižka verwendet Glasfaserkommunikation, dank derer sie nicht der elektronischen Kriegsführung ausgesetzt ist, und ihre Kosten sind dreimal niedriger als die ihrer Gegenstücke.

SPARK hat russische Technologie als Grundlage genommen. Das ukrainische Militär übergab den Freiwilligen eine erbeutete Drohne Prinz Vandal von Novgorod, die mit Glasfaser arbeitete. Die Ingenieure des Unternehmens haben das Gerät eingehend studiert und auf dieser Grundlage ein neues Modell entwickelt.

Die meisten Komponenten werden in der Tschechischen Republik hergestellt – der Körper aus grüner Glasfaser, die mit einem 3D-Drucker gedruckten Halterungen sowie die Batterien und die bis zu 25 Kilometer langen optischen Spulen.

Dank der Finanzierung durch die öffentliche Initiative Darek pro Putina war das Unternehmen in der Lage, eine Massenproduktion von Drohnen aufzubauen. Zur Erinnerung: Die Russen haben Kamikaze-Drohnen vom Typ Schahed mit Starlink-Satelliten-Internet-Terminals bei Kropywnyzkyj eingesetzt. Außerdem kam eine neue Kamikaze-Drohne, die Ghoul-18, bei den russischen Truppen zum Einsatz.