Selenskyj hat über die russische Angriffstaktik berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche setzte Russland mehr als 980 Angriffsdrohnen, fast 1100 gelenkte Flugbomben und zwei Raketen ein.

Russland versucht, die Logistik und die Verkehrsverbindungen zwischen den Städten und Gemeinden der Ukraine zu zerstören. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, dem 1. Februar, in Telegram mit. Nach Angaben des Staatsoberhauptes werden in vielen Regionen der Ukraine weiterhin Reparaturarbeiten zur Wiederherstellung der kritischen Infrastruktur durchgeführt. Allein im Januar hat Russland mehr als 6000 Angriffsdrohnen, etwa 5500 gelenkte Fliegerbomben und 158 Raketen verschiedener Typen gegen die Ukraine eingesetzt. „Praktisch alles davon richtet sich gegen die Energieversorgung, die Eisenbahn, unsere Infrastruktur, alles, was ein normales Leben ermöglicht. Derzeit dauern die Angriffe an. In der vergangenen Woche hat Russland mehr als 980 Angriffsdrohnen, fast 1100 gelenkte Fliegerbomben und zwei Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. Wir beobachten russische Versuche, die Logistik und die Verkehrsverbindungen zwischen Städten und Gemeinden zu zerstören“, erklärte Selenskyj. Der Staatschef betonte, dass genau aus diesem Grund die Notwendigkeit, den Luftraum zu schützen, nicht verschwunden sei. „Raketen für Patriot, NASAMS, F-16 und andere Plattformen werden jeden Tag benötigt. Vielen Dank an alle Partner, die dies verstehen und uns unterstützen“, fügte Selenskyj hinzu. Zur Erinnerung: In der Nacht zum 1. Februar griffen russische Truppen die Ukraine mit 90 Angriffsdrohnen an. Es wurden 14 Treffer von Angriffsdrohnen an neun Orten sowie der Absturz abgeschossener (Wrackteile) Drohnen an zwei Orten registriert. Ein fragiles Waffenstillstand. Eine Pause bei den Angriffen auf die Energieversorgung