Italien befürwortet den Beitritt der Ukraine zur EU, jedoch mit einer Einschränkung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der italienische Außenminister Antonio Tajani erklärte, dass Rom einen beschleunigten Beitritt der Ukraine zur EU unterstützt. Allerdings haben andere Länder Vorrang.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit Corriere Della Sera.

Laut Tajani sollten die Balkanländer als erste der Europäischen Union beitreten.

„Wir unterstützen den Beitritt der Ukraine, aber die Balkanländer stehen für uns an erster Stelle. Wir haben ihnen gegenüber Verpflichtungen übernommen, und sie haben für uns Priorität“, erklärte der italienische Außenminister.

Er kündigte an, dass am 3. März in Rom ein Treffen der „Freunde des Balkans“ stattfinden werde und am 1. April ein Besuch in Serbien erwartet werde. Tajani betonte, dass es Hilfe geben werde, insbesondere auch für die Ukraine.

„Am 1. April werden wir mit dem deutschen Minister Wadefoul in Belgrad sein, um Serbien unsere Besorgnis mitzuteilen. Wir werden die Ukraine unterstützen, die Fortschritte erzielen muss“, schloss er.

