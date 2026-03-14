Zwei russische Kriegsschiffe wurden beschädigt – Hauptverwaltung für Aufklärung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Zuge der Operation hat die Hauptverwaltung für Aufklärung die feindliche Eisenbahnfähre „Slawjanin“ außer Gefecht gesetzt und das Schiff „Avangard“ beschädigt.

In der Nacht zum 14. März haben Soldaten des Hauptnachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine zwei russische Kriegsschiffe angegriffen. Dies teilte die Pressestelle des Hauptnachrichtendienstes am Samstag, dem 14. März, mit.

„Spezialisten der Abteilung für aktive Maßnahmen der Hauptverwaltung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums der Ukraine haben erfolgreiche Angriffe auf zwei Militärschiffe des Aggressorstaates Russland durchgeführt. Im Zuge der Operation wurde die feindliche Eisenbahnfähre „Slawjanin“ außer Gefecht gesetzt und das Schiff „Avangard“ beschädigt, die der Feind zur Führung eines verbrecherischen Krieges gegen die Ukraine einsetzte“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben der Hauptverwaltung für Aufklärung waren die genannten Schiffe wesentliche Bestandteile der sogenannten Kerch-Fährverbindung und spielten eine der Schlüsselrollen in der maritimen Militärlogistik der Russischen Föderation – dabei geht es insbesondere um den Transport von Waffen, militärischer Ausrüstung und Munition.

Im Rahmen der Operation haben Spezialeinheiten des Militärgeheimdienstes gemeinsam mit anderen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte zudem die Infrastruktur des Hafens Kaukasus in der russischen Region Krasnodar unter Beschuss genommen.

Zur Erinnerung: Das ukrainische Militär hat den Flugplatz Maikop in der russischen Republik Adygeja getroffen. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat zudem die Ergebnisse des Angriffs auf das strategische Werk „Kremniy-El“ in Brjansk präzisiert.