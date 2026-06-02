Finnland hat Russland Millionen Euro entzogen, um sie an die Ukraine weiterzugeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Um welche beträchtliche Summe handelt es sich? Finnland hat russische Vermögenswerte im Rahmen eines Verfahrens zur Entschädigung für das beschlagnahmte Eigentum von „Naftohas“ im besetzten Krim-Gebiet beschlagnahmt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Yle.