Nachrichten vom 5. Juni: Angriff der Russischen Föderation auf eine Babynahrungsfabrik, Lebensmittelrationierungen auf der Krim und Waffenstillstand in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worum es heute ging:

Über das Kernkraftwerk Saporischschja. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) gab bekannt, dass im Gebiet um das Kernkraftwerk Saporischschja (Kernkraftwerk Saporischschja) ein lokaler Waffenstillstand für Reparaturarbeiten ausgerufen wurde.

Über die Angriffe der Russischen Föderation. Am Morgen des 5. Juni griff das russische Militär die Molkerei „Yagotynske für Kinder“ an; bei dem Angriff kamen vier Mitarbeiter ums Leben.

In der Nacht zum 5. Juni wurde infolge eines russischen Drohnenangriffs auf die Region Odessa der Terminal „Kernel“ im Hafen von Tschornomorsk beschädigt.

Zur Krim. Im besetzten Sewastopol wurde vor dem Hintergrund von Versorgungsproblemen auf der Krim der Verkauf bestimmter Produkte eingeschränkt.

Zur Pipeline von Afrika in die EU. Algerien hat mit dem Bau eines Abschnitts der Trans-Saharan Gas Pipeline begonnen – einer Gaspipeline, die Nigeria, Niger und Algerien verbinden und Europa jährlich bis zu 30 Milliarden Kubikmeter Gas liefern soll.

EP-Exklusiv:

„Quelle von Schwarzgeld im System“. Die Nationalbank der Ukraine hat die Eigentümer von 70 % der Selbstbedienungsterminals des Landes bestraft

Die Unternehmen, denen die Selbstbedienungs-Terminalnetze EasyPay und City24 gehören, wurden mit einer Geldstrafe von 270 Mio. Hrywnja belegt, weil sie bei der Legalisierung von „Schwarzgeld“ geholfen haben. Was ist über diese Unternehmen bekannt und was hat Timur Minditsch damit zu tun?