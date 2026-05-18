Nachrichten vom 18. Mai: Der ehemalige Minister Kubiv ist verstorben; wird es zu einer Mobilmachung von IT-Fachkräften kommen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Worüber heute gesprochen wurde
Über Korruption. In der Ukraine haben die Gerichte von Januar bis April dieses Jahres 814 Urteile in Korruptionsfällen gefällt, das sind 27 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, gleichzeitig aber fast doppelt so viele wie vor Beginn des umfassenden Krieges.
Über Kubiv. Im Alter von 65 Jahren verstarb plötzlich der Abgeordnete der Partei „Europäische Solidarität“ und ehemalige erste Vizepremierminister sowie Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stepan Kubiv.
Zu den Angriffen der Russischen Föderation. In der Nacht zum 18. Mai griffen gleich mehrere Drohnen kritische Infrastruktureinrichtungen der „Naftohas“-Gruppe im Gebiet Dnipropetrowsk an.
Bei einem Angriff auf Odessa am Morgen des 18. Mai wurde ein unter panamaischer Flagge fahrendes ziviles Schiff beschädigt, das auf dem ukrainischen Seeweg zu einem der Häfen im Großraum Odessa unterwegs war.
Zur Mobilisierung. Das ukrainische Verteidigungsministerium erwägt die Möglichkeit, IT-Fachkräfte gezielt über Push-Benachrichtigungen in „Reserve+“ einzubeziehen, doch für Einzelunternehmer ohne offizielle Registrierung könnte dies schwieriger sein.
Exklusivberichte von EP
Medikamente ohne Apotheken: Der Einzelhandel drängt auf den Pharmamarkt
Vor dem Hintergrund gelockerter Vorschriften auf dem Pharmamarkt bitten Supermärkte die Behörden, den Verkauf von Medikamenten in ihren Geschäften zu gestatten. Besteht die Chance, dass ihnen dies gestattet wird?
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“