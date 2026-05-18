Nachrichten vom 18. Mai: Der ehemalige Minister Kubiv ist verstorben; wird es zu einer Mobilmachung von IT-Fachkräften kommen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute gesprochen wurde

Über Korruption. In der Ukraine haben die Gerichte von Januar bis April dieses Jahres 814 Urteile in Korruptionsfällen gefällt, das sind 27 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, gleichzeitig aber fast doppelt so viele wie vor Beginn des umfassenden Krieges.

Über Kubiv. Im Alter von 65 Jahren verstarb plötzlich der Abgeordnete der Partei „Europäische Solidarität“ und ehemalige erste Vizepremierminister sowie Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stepan Kubiv.

Zu den Angriffen der Russischen Föderation. In der Nacht zum 18. Mai griffen gleich mehrere Drohnen kritische Infrastruktureinrichtungen der „Naftohas“-Gruppe im Gebiet Dnipropetrowsk an.

Bei einem Angriff auf Odessa am Morgen des 18. Mai wurde ein unter panamaischer Flagge fahrendes ziviles Schiff beschädigt, das auf dem ukrainischen Seeweg zu einem der Häfen im Großraum Odessa unterwegs war.

Zur Mobilisierung. Das ukrainische Verteidigungsministerium erwägt die Möglichkeit, IT-Fachkräfte gezielt über Push-Benachrichtigungen in „Reserve+“ einzubeziehen, doch für Einzelunternehmer ohne offizielle Registrierung könnte dies schwieriger sein.

Exklusivberichte von EP

Medikamente ohne Apotheken: Der Einzelhandel drängt auf den Pharmamarkt

Vor dem Hintergrund gelockerter Vorschriften auf dem Pharmamarkt bitten Supermärkte die Behörden, den Verkauf von Medikamenten in ihren Geschäften zu gestatten. Besteht die Chance, dass ihnen dies gestattet wird?