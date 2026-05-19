Putin und Xi werden über das Mega-Projekt einer Gaspipeline beraten, die Europa ersetzen soll

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Wladimir Putin ist zu Verhandlungen nach Peking gereist, von denen er sich eine erhebliche Steigerung der russischen Energieexporte nach China sowie eine weitere Stärkung der Beziehungen erhofft, die der Kreml bereits als auf einem „beispiellos hohen Niveau“ befindlich bezeichnet.

Dies berichtet die Financial Times.

Putins Reise nach China unterstreicht seine engen Beziehungen zu Xi, nur wenige Tage nachdem Donald Trump den ersten Besuch eines US-Präsidenten in China seit neun Jahren absolviert hatte.

Die lange aufgeschobene Gaspipeline „Power of Siberia 2“ mit einer Kapazität von 50 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, die von den einst Europa versorgenden russischen Gasfeldern nach Osten bis nach China verlaufen soll, werde Gegenstand „ernsthafter“ und „sehr detaillierter“ Gespräche zwischen Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sein, hieß es aus dem Kreml.

Analysten sagen, dass die wirtschaftlichen Probleme Russlands, die sich vier Jahre nach seinem groß angelegten Einmarsch in die Ukraine verschärfen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Putin und Xi sich auf den Bau der Gaspipeline einigen werden. Diese wird als Moskaus einzige realistische Chance angesehen, die entgangenen Exporte nach Europa teilweise auszugleichen.

Im September letzten Jahres unterzeichneten Russland und China ein „Memorandum über den Bau“ der Gaspipeline, woraufhin Ingenieure von „Gasprom“ mit der Ausarbeitung der technischen Entwürfe begannen. Doch die beiden Länder können sich bislang nicht auf den Preis einigen, den Peking für das Gas zahlen soll, und auf die Menge, zu deren Abnahme es sich verpflichten wird.