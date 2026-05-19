Putin und Xi werden über das Mega-Projekt einer Gaspipeline beraten, die Europa ersetzen soll

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Wladimir Putin ist zu Verhandlungen nach Peking gereist, von denen er sich eine erhebliche Steigerung der russischen Energieexporte nach China sowie eine weitere Stärkung der Beziehungen erhofft, die der Kreml bereits als auf einem „beispiellos hohen Niveau“ befindlich bezeichnet.
Dies berichtet die Financial Times.
Putins Reise nach China unterstreicht seine engen Beziehungen zu Xi, nur wenige Tage nachdem Donald Trump den ersten Besuch eines US-Präsidenten in China seit neun Jahren absolviert hatte.
Die lange aufgeschobene Gaspipeline „Power of Siberia 2“ mit einer Kapazität von 50 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, die von den einst Europa versorgenden russischen Gasfeldern nach Osten bis nach China verlaufen soll, werde Gegenstand „ernsthafter“ und „sehr detaillierter“ Gespräche zwischen Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sein, hieß es aus dem Kreml.
Analysten sagen, dass die wirtschaftlichen Probleme Russlands, die sich vier Jahre nach seinem groß angelegten Einmarsch in die Ukraine verschärfen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Putin und Xi sich auf den Bau der Gaspipeline einigen werden. Diese wird als Moskaus einzige realistische Chance angesehen, die entgangenen Exporte nach Europa teilweise auszugleichen.
Im September letzten Jahres unterzeichneten Russland und China ein „Memorandum über den Bau“ der Gaspipeline, woraufhin Ingenieure von „Gasprom“ mit der Ausarbeitung der technischen Entwürfe begannen. Doch die beiden Länder können sich bislang nicht auf den Preis einigen, den Peking für das Gas zahlen soll, und auf die Menge, zu deren Abnahme es sich verpflichten wird.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“