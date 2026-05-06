Welche Rolle spielen Veteranen in den Gemeinden?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Rückkehr von Kriegsveteranen und -veteraninnen ins zivile Leben wird zu einer der zentralen Herausforderungen für die ukrainische Gesellschaft. Damit stellt sich die Frage: Welche Rolle spielen sie in den Gemeinden und welche Rolle möchten sie selbst spielen?

Antworten auf diese Fragen finden sich teilweise in Studien, die insbesondere von IREX durchgeführt wurden (Analyse der Hindernisse beim Zugang von Veteranen zu Dienstleistungen und Angeboten), sowie in einer Reihe von Berichten des UNDP – „Returning Home“, „Adapting to Civilian Life“ und „Review of International Practice in the Reintegration of Veterans“. Letztere decken ein breites Spektrum an Fragen der Wiedereingliederung ab, vom Zugang zu Dienstleistungen und Beschäftigung bis hin zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben und internationalen Ansätzen zur Unterstützung von Veteranen.

Das sich aus den Studien abzeichnende Gesamtbild zeugt von einer hohen Bereitschaft der Veteranen, in das aktive gesellschaftliche Leben zurückzukehren, insbesondere durch die Teilnahme an wirtschaftlichen Initiativen, gemeinnützigen Aktivitäten und unternehmerischen Tätigkeiten. Gleichzeitig wird ausdrücklich auf eine Reihe institutioneller Hindernisse hingewiesen, insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Dienstleistungen, der Beschäftigung und der Instrumente zur Unterstützung des Reintegrationsprozesses.

In diesem Zusammenhang wird auch die Notwendigkeit betont, günstigere Bedingungen für die Teilhabe von Veteranen am Leben der Gemeinschaften und für die Interaktion mit diesen zu schaffen. All dies deutet auf eine erhebliche Kluft zwischen dem Potenzial für die Teilhabe von Veteranen und den tatsächlichen Möglichkeiten zu dessen Umsetzung hin.