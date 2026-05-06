Welche Rolle spielen Veteranen in den Gemeinden?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Rückkehr von Kriegsveteranen und -veteraninnen ins zivile Leben wird zu einer der zentralen Herausforderungen für die ukrainische Gesellschaft. Damit stellt sich die Frage: Welche Rolle spielen sie in den Gemeinden und welche Rolle möchten sie selbst spielen?
Antworten auf diese Fragen finden sich teilweise in Studien, die insbesondere von IREX durchgeführt wurden (Analyse der Hindernisse beim Zugang von Veteranen zu Dienstleistungen und Angeboten), sowie in einer Reihe von Berichten des UNDP – „Returning Home“, „Adapting to Civilian Life“ und „Review of International Practice in the Reintegration of Veterans“. Letztere decken ein breites Spektrum an Fragen der Wiedereingliederung ab, vom Zugang zu Dienstleistungen und Beschäftigung bis hin zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben und internationalen Ansätzen zur Unterstützung von Veteranen.
Das sich aus den Studien abzeichnende Gesamtbild zeugt von einer hohen Bereitschaft der Veteranen, in das aktive gesellschaftliche Leben zurückzukehren, insbesondere durch die Teilnahme an wirtschaftlichen Initiativen, gemeinnützigen Aktivitäten und unternehmerischen Tätigkeiten. Gleichzeitig wird ausdrücklich auf eine Reihe institutioneller Hindernisse hingewiesen, insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Dienstleistungen, der Beschäftigung und der Instrumente zur Unterstützung des Reintegrationsprozesses.
In diesem Zusammenhang wird auch die Notwendigkeit betont, günstigere Bedingungen für die Teilhabe von Veteranen am Leben der Gemeinschaften und für die Interaktion mit diesen zu schaffen. All dies deutet auf eine erhebliche Kluft zwischen dem Potenzial für die Teilhabe von Veteranen und den tatsächlichen Möglichkeiten zu dessen Umsetzung hin.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Wenn die Ukrainer/innen schon einen Flüchtlingsstatus haben, ist ein weiterer Status als Flüchtling in Europa nicht mehr möglich. Es zählt das Erstaufnahmeland. In Deutschland wird sie dann nicht mehr...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Was soll der Quatsch wieder? Der Krieg noch voll im Gange, aber schon wird wieder an solchem Zeug raumgemacht. Haben die keine anderen Probleme?“
Obm100 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Mittlerweile sind wieder Blockposten bei Korczowa bzw. Krakovez. Am letzten Dienstag jedenfalls wurde ich angehalten im Wald kurz vor der Grenzkontrolle. Wahrscheinlich brauchen sie wieder Männer an deren...“