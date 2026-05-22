In den USA wurde der mögliche Verkauf von Ausrüstung und Dienstleistungen für das HAWK-Luftabwehrsystem an die Ukraine genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was hat die ukrainische Regierung bei den USA beantragt? Das US-Außenministerium hat beschlossen, den möglichen Verkauf von Ausrüstung für das Flugabwehrraketensystem HAWK an die Ukraine zu genehmigen. Der geschätzte Wert des Pakets beläuft sich auf 108,1 Millionen Dollar.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website des US-Außenministeriums.