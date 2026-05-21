Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Büro von Selenskyj reagierte auf Gerüchte über eine „Bitte“ der USA an die Ukraine. Durch die Aufhebung der Sanktionen gegen belarussisches Kalium wird Russland insgesamt nichts verlieren. Ein solcher Schritt kann dem russischen Diktator Wladimir Putin nur helfen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Berater des ukrainischen Präsidenten, Dmytro Lytvyn, in einem Kommentar gegenüber Journalisten.