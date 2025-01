Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bis Mitte Januar haben die Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea in der Region Kursk etwa 4000 getötete und verwundete Soldaten verloren. Etwa 1000 von ihnen wurden getötet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die BBC.

Die entsprechenden Daten wurden der Publikation von westlichen Beamten zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wies der Sicherheitskorrespondent der BBC, Frank Gardner, darauf hin, dass es sich um eine sehr hohe Zahl handelt, wenn man bedenkt, dass etwa 11.000 nordkoreanische Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Region Kursk geschickt wurden, wo die ukrainischen Streitkräfte seit August eine Operation durchführen.

„Dies ist eine sehr hohe Zahl von Verlusten und es ist inakzeptabel, dass das nordkoreanische Kontingent ohne nennenswerte Verstärkung durchhält“, sagte Gardner.

Es ist unklar, wo die Verwundeten behandelt werden und wann und in welchem Umfang sie ersetzt werden.

Unterdessen gehen die Kämpfe in der Region Kursk weiter, in die die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen Jahr eingedrungen waren. Den russischen Truppen ist es gelungen, einen Teil ihres Territoriums zurückzuerobern, aber die ukrainische Armee hält weiterhin die Kontrolle über Dutzende von Siedlungen in der Region, darunter das Bezirkszentrum von Sudzha.

„Insbesondere gehen die Kämpfe nordwestlich von Sudzha in der Gegend von Kruglenkoye, Nikolayevka und Nikolayevo-Daryino, nördlich von Sudzha in der Gegend der Dörfer Cherkaskoye Porichne, Pogrebky, Stara Sorochina und Nova Sorochina sowie südlich von Sudzha in der Gegend von Makhnovka weiter“, schreibt die BBC.