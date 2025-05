Ein Einwohner von Mykolajiw, der versprochen hatte, eine "Angelegenheit" mit dem Territorialen Zentrum für Bemannung und soziale Unterstützung zu regeln, wird vor Gericht gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verdächtigen verlangten Geld von den Verwandten eines Mannes, der in das Besatzungszentrum gebracht wurde, um seine militärischen Registrierungsunterlagen zu überprüfen.

Ein Einwohner von Mykolajiw steht vor Gericht, weil er versucht hat, ein Bestechungsgeld für eine „Absprache“ mit Beamten des Territorialen Zentrums für Erfassung und soziale Unterstützung zu erhalten. Darüber berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigations am Freitag, den 2. Mai.

„Mitarbeiter des staatlichen Untersuchungsbüros haben die Ermittlungen gegen einen Einwohner von Mykolajiw abgeschlossen, der zusammen mit einem Mitarbeiter des Mykolajiw RTerritorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung und SP Geld von Verwandten der Wehrpflichtigen gefordert hat. Die Anklageschrift wurde an das Gericht geschickt“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Geschäftsleute Geld von den Verwandten eines Mannes verlangten, der in das Akquisitionszentrum gebracht wurde, um die militärischen Registrierungsunterlagen zu überprüfen. Während sie auf das Ergebnis warteten, trat ein Zivilist an sie heran und bot ihnen an, die Angelegenheit gegen ein Bestechungsgeld zu „lösen“.

Er sagte, er habe Bekannte unter den Beamten des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und würde für 4.500 Dollar sorgen, damit ihr Verwandter nach Hause gehen könne.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, einen unzulässigen Vorteil für die Beeinflussung der Entscheidungsfindung einer zur Wahrnehmung staatlicher Aufgaben befugten Person gemäß Artikel 28 Teil 2 des Artikels 369-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine erhalten zu haben.

Die Sanktion des Artikels sieht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug vor.