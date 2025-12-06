Kernkraftwerk Saporischschja zum ersten Mal vorübergehend völlig stromlos - IAEA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja war nach einer halbstündigen Unterbrechung wieder an eine 330-kV-Stromleitung angeschlossen, aber die 750-kV-Leitung blieb weiterhin abgeschaltet.

Das Kernkraftwerk Saporischschja hat heute Nacht zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion für mehrere Stunden den Stromausfall erlitten. Dies erklärte der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, berichtet die IAEO.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Kernkraftwerk Saporischschja nach einer halbstündigen Unterbrechung wieder an die 330-kV-Stromleitung angeschlossen wurde, aber die 750-kV-Leitung war immer noch abgeschaltet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russische Armee in der Nacht zum 6. Dezember erneut den Energiesektor in verschiedenen Regionen des Landes angegriffen und die Ausrüstung von Wärmekraftwerken schwer beschädigt hat. Es gab einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf Stromerzeugungs-, verteilungs und -übertragungsanlagen in acht Regionen der Ukraine – in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Lwiw, Odessa, Saporischschja, Dnipropetrowsk, Mykolajiw und Charkiw.

