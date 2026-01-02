Oleh Ivashchenko wird Budanows Nachfolger beim Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Freitagabend, den 2. Januar, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt gegeben, dass Oleh Ivashchenko neuer Leiter des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes werden wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Selenskyjs auf Telegram.

„Von nun an wird Oleh Ivashchenko unserem Land dienen und die Aufgabe erfüllen, das russische militärische Potential an der Spitze des ukrainischen militärischen Geheimdienstes zu begrenzen“, sagte der Staatschef in einer Erklärung.

Was über Iwaschtschenko bekannt ist

Oleh Ivashchenko bekleidet den Rang eines Generalleutnants. Er wurde am 9. September 1969 geboren. Er ist Absolvent der Kiewer Höheren Schule für kombinierte Streitkräfte, der Nationalen Verteidigungsakademie der Ukraine, der Universität für Wirtschaft und Recht und der Kyjiw-Mohyla Business School.

In den Jahren 2017-2019 diente er als Erster Stellvertretender Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, Stellvertretender Chef des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine für Nachrichtenwesen. Ab 2021 diente er gleichzeitig als stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine.

Im März 2022 wurde der neue Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine für seine Teilnahme an Kampfeinsätzen mit dem Orden Bohdan Chmelnyzkyj, III. Er ist auch Träger des Danylo Halytskyj Ordens.

Am 26. März 2024 ernannte der ukrainische Präsident Iwaschtschenko per Dekret zum Leiter des Auslandsgeheimdienstes der Ukraine. Er ist außerdem Mitglied des Obersten Kommandostabs und Mitglied des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats.

Hintergrund