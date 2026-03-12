Jeweils 300.000 Dollar: Die ukrainischen Streitkräfte haben in Saporischschja zwei russische „Merlin-VR“ zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland setzt diese unbemannten Fluggeräte zur Aufklärung der Positionen der ukrainischen Truppen ein. Das ukrainische Militär hat in der Region Saporischschja zwei russische Aufklärungsdrohnen vom Typ „Merlin-VR“ zerstört. Der Wert jedes dieser Fluggeräte übersteigt 300.000 Dollar.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte.