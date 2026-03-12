In Charkiw sind sechs Kinder ins Eis eingebrochen: Zwei von ihnen sind ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 12. März sind im Schewtschenkiwskij-Bezirk von Charkiw sechs Kinder ins Eis eingebrochen. Ein Anwohner konnte vier von ihnen retten, zwei Jungen kamen ums Leben.

Quelle: : DSNS Charkiw

Wörtlich: : „Heute ereignete sich ein tragischer Vorfall: Sechs Kinder sind ins Eis eingebrochen. Ein Anwohner konnte vier von ihnen retten. Leider kamen zwei Jungen im Alter von 17 und 10 Jahren ums Leben.

Rettungskräfte und Taucher der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde haben die Leichen der verstorbenen Kinder an Land gebracht.“

Details: : Psychologen des DSNS leisteten den Eltern der verstorbenen Kinder Hilfe und Unterstützung.

Die Rettungskräfte appellierten an die Erwachsenen, Kinder in der Nähe von Gewässern nicht unbeaufsichtigt zu lassen, insbesondere während der unbeständigen Wetterbedingungen im Frühling.