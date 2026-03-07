In der Nacht wurde die Region Winnyzja einem kombinierten Angriff ausgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Luftraum der Region wurden 27 Drohnen und 5 Flügelraketen registriert. Glücklicherweise gab es keine Opfer, teilte die Leiterin der Militärverwaltung der Region Winnizka mit.

In der Nacht zum Samstag, dem 7. März, wurde die Region Winnyzja erneut einem massiven kombinierten Angriff ausgesetzt. Dies teilte die Leiterin der Militärverwaltung der Region Winnyzja, Natalja Zabolotna, mit.

„Im Luftraum der Region wurden 27 Drohnen und 5 Flügelraketen registriert. Infolge des Angriffs wurden Objekte der Energie- und Eisenbahninfrastruktur beschädigt sowie zivile Wohnhäuser zerstört. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. In vielen Häusern sind Dächer beschädigt, Fenster und Türen eingeschlagen, Wände verschoben… Vor Ort sind bereits Kommissionen der Gemeinden im Einsatz, die die Schäden erfassen, um im Rahmen des staatlichen Programms „eWiederaufbau“ Entschädigungsanträge zu stellen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass insgesamt etwa 40 Wohnhäuser beschädigt wurden.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 7. März haben russische Kriegsverbrecher einen Angriff auf Charkiw durchgeführt. Um 14:10 Uhr war von 11 Todesopfern die Rede.