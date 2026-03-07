Russland hat in der Nacht zum 7. März zum zweiten Mal Kalibr-Raketen auf die Ukraine abgefeuert: Wo besteht die Gefahr von Angriffen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der zweite Salve wiederholte die Bewegung des ersten. In der Nacht zum 7. März hat Russland zum zweiten Mal Kalibr-Flugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Derzeit befinden sich die feindlichen Ziele bereits im Luftraum unseres Landes.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram der Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine.