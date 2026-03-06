Das Ministerium für Entwicklung startet das Projekt „Kontrolle öffentlicher Investitionen“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das die öffentliche Kontrolle über die Verwendung von Mitteln für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur verstärken soll.

Dies teilt das Ministerium für Entwicklung von Gemeinden und Gebieten mit.

„In der Ukraine wurde das Projekt „Kontrolle öffentlicher Investitionen“ gestartet, das die öffentliche Kontrolle über die Verwendung von Mitteln für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur verstärken und dazu beitragen soll, Daten über Investitionsprojekte für die Bürger offen und verständlich zu machen“, heißt es in der Mitteilung.

Es handelt sich um eine Fortsetzung der Initiative Recovery Spending Watchdog (2023–2025), deren wichtigstes digitales Instrument weiterhin das Big Recovery Portal ist.

Das Projekt soll Tausende von Parametern von Investitionsprojekten in verständliche und zugängliche Daten für Bürger, Staat und internationale Partner umwandeln, so die Behörde.

Es sieht eine analytische Überwachung vor, die eine systematische Verfolgung der Umsetzung der Reform der Verwaltung öffentlicher Investitionen auf staatlicher und lokaler Ebene umfasst.

Das Projekt sieht auch die Einrichtung öffentlicher Dashboards, Instrumente für internationale Partner und ein System zur Verfolgung von Beschwerden vor. Dies werde die Integration und Überprüfung von Daten zu Investitionsprojekten ermöglichen, versichert das Ministerium.

Im Rahmen des Projekts werden Schulungen für Vertreter der lokalen Behörden durchgeführt und zehn regionalen Nichtregierungsorganisationen, die den Wiederaufbau direkt vor Ort überwachen werden, Subventionen gewährt.