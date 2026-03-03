Ussyk beabsichtigt, für das Amt des Präsidenten der Ukraine zu kandidieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Boxchampion Olexander Ussyk hat erklärt, dass er Pläne hat, in die Politik zu gehen. Er hat jedoch betont, dass er kein Amt unterhalb des Präsidentenamtes in Betracht zieht.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich der Sportler dazu in einem Interview mit Andrej Bednyakov.

Während des Gesprächs fragte der bekannte ukrainische Moderator den Boxer nach seinen Zukunftsplänen, woraufhin dieser faktisch das Ende seiner Boxkarriere und einen Wechsel seiner Tätigkeit ankündigte.

„Ich plane, noch ein paar Jahre zu boxen. Ich plane, noch ein paar Jahre zu boxen, und dann habe ich Pläne, für den Staat zu arbeiten“, erklärte Ussyk.

Auf Bednyakovs scherzhafte Bemerkung, dass der Sportler doch Bürgermeister von Konotop werden würde, antwortete Ussyk klar, welche Position er anstrebt.

„Sehen Sie, ich beabsichtige nicht, eine Position unterhalb der des Präsidenten anzustreben“, erklärte er.

