Angriff des Iran auf die Vereinigten Arabischen Emirate: Über 500 Drohnen und 167 Raketen wurden abgefeuert, drei Personen kamen ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Iranische Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate: drei Tote, 58 Verletzte, fast alle Raketen und Drohnen wurden von der Luftabwehr abgefangen.

Drei Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind bei den iranischen Vergeltungsschlägen für die Angriffe der USA und Israels am 28. Februar ums Leben gekommen, wie das Verteidigungsministerium des Landes mitteilte.

Quelle: CNN unter Berufung auf eine Erklärung des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate

Details: Es wird präzisiert, dass es sich bei den Todesopfern um Staatsangehörige Pakistans, Nepals und Bangladeschs handelt, die durch iranische Drohnenangriffe ums Leben kamen, die „das Luftabwehrsystem der Vereinigten Arabischen Emirate durchbrechen konnten und Zerstörungen am Boden verursachten“.

Mindestens 58 weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Iran insgesamt 165 ballistische Raketen auf die Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert hat, von denen 152 durch die Luftabwehr des Landes zerstört wurden und 13 ins Meer fielen. Außerdem wurden zwei weitere Marschflugkörper entdeckt und zerstört.

Darüber hinaus hat der Iran laut Angaben des Ministeriums insgesamt 541 Drohnen abgefeuert, von denen 506 abgefangen wurden und 35 auf dem Territorium des Landes abstürzten.

Wörtlich aus der Erklärung: „Die Trümmer fielen in verschiedenen Regionen des Landes, nachdem ballistische Raketen und Drohnen von Luftabwehrsystemen abgefangen worden waren, was zu geringfügigen und moderaten Sachschäden an einer Reihe von zivilen Objekten führte.“

Zur Erinnerung: