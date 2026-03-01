Selenskyj gab bekannt, wie viele Raketen, Lenkbomben und Drohnen die Russische Föderation im Winter abgefeuert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass Russland in den drei Wintermonaten mehr als 14.670 gelenkte Fliegerbomben, 738 Raketen und fast 19.000 Kampfdrohnen auf die Ukraine abgefeuert habe.

Quelle: Selenskyj auf Facebook

Selenskyjs direkte Rede: „Die Ukrainer leben unter Tausenden von russischen Angriffen mit verschiedenen Waffentypen. Allein in der letzten Winterwoche hat Russland mehr als 1.720 Angriffsdrohnen, fast 1.300 gelenkte Fliegerbomben und mehr als 100 Raketen verschiedener Typen gegen die Ukraine eingesetzt.

Trotz allem haben die Ukrainer diesen schwierigen Winter überstanden, in dem Russland nicht einmal versucht hat, seine brutalen Angriffe auf die zivile kritische Infrastruktur zu rechtfertigen. In den drei Wintermonaten haben die Russen mehr als 14.670 gelenkte Fliegerbomben, 738 Raketen und fast 19.000 Angriffsdrohnen, von denen die meisten russisch-iranische „Schahed“-Drohnen waren, auf unser Volk abgefeuert.