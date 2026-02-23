Für Budanow wird ein neuer Stellvertreter gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Präsidialamt wird derzeit ein Kandidat für die Position des stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes gesucht, der für Wirtschaftsfragen zuständig sein wird.

Dies teilte der Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Kyrylo Budanow, Journalisten mit, als er auf der Justice Conference eine Frage von RBK Ukrajina beantwortete.

Auf die Frage, ob Budanow einen Stellvertreter haben werde, der sich mit Wirtschaftsfragen befassen werde, oder einen Assistenten, antwortete er: „Assistenten gibt es bereits. Auf Stellvertreter warten wir noch.“

Der Leiter des Präsidialamtes wurde auch gefragt, ob bestimmte Personen für diese Positionen in Betracht gezogen werden.

„Bitte haben Sie etwas Geduld. Wenn wir warten, bedeutet das, dass sie sich noch einigen müssen“, fügte er hinzu.