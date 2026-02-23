Ein Teil der Verbraucher in vier Regionen ist aufgrund der Angriffe der Russischen Föderation ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der Kampfhandlungen und Beschüsse von Energieinfrastruktureinrichtungen sind einige Verbraucher in den Regionen Odessa, Charkiw, Saporischschja und Sumy weiterhin ohne Stromversorgung.

Aufgrund der Kampfhandlungen und Beschüsse von Energieinfrastruktureinrichtungen sind einige Verbraucher in den Regionen Odessa, Charkiw, Saporischschja und Sumy weiterhin ohne Stromversorgung.

Dies teilt das Energieministerium mit.

„In der Region Charkiw wurde während eines feindlichen Angriffs ein Mitarbeiter der Energiebranche verletzt. Er erhält die erforderliche medizinische Versorgung“, teilte das Ministerium mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass heute in den meisten Regionen stundenweise Stromabschaltungen und für Unternehmen Leistungsbeschränkungen gelten. In einigen Regionen wurden Notabschaltungen vorgenommen.