Hrynchuk: 270.000 Verbraucher in Kiew haben ihren Strom wieder, Stromausfallpläne in 3 Städten geändert

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach dem massiven russischen Beschuss haben die Stromversorger ab 12:00 Uhr die Stromversorgung für 270.000 Kunden in Kiew wiederhergestellt. In Charkiw, Poltawa und Sumy wurden die Sonderfahrpläne für Stromausfälle aufgehoben, die regulären Fahrpläne gelten jedoch weiterhin.

Energieministerin Svitlana Hrynchuk schrieb darüber auf ihrer Facebook-Seite.

Außerdem wurden die Wiederherstellungsarbeiten in Pawlohrad, Region Dnipro, abgeschlossen.

„Ingenieure der Elektrizitätswirtschaft haben sofort mit der Schadensbeurteilung und den Reparaturarbeiten begonnen, sobald es sicher möglich war. Die Experten setzen alles daran, den Ukrainern so schnell wie möglich wieder Strom zu liefern“, sagte die Ministerin.

Ihr zufolge ist die Lage in den Regionen Kiew, Sumy, Charkiw, Poltawa und Tschernihiw am schwierigsten. Auch in den Oblasten Dnipropetrowska und Zaporizka ist die Lage schwierig.

Sie wies auch darauf hin, dass das Energieministerium alle zwei Stunden aktuelle Informationen über die Situation im Stromnetz und den Fortschritt der Wiederherstellungsarbeiten liefern wird.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht haben die Russen das Energiesystem des Landes massiv beschossen, was zu Stromausfällen im ganzen Land geführt hat.

Nach einem massiven feindlichen Angriff auf das Stromnetz wurden in neun Regionen des Landes Stromausfälle gemeldet.

Die Wärmekraftwerke von DTEK wurden durch den nächtlichen Angriff schwer beschädigt.