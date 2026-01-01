Einige Länder der "Koalition der Entschlossenen" sind bereit, nach dem Waffenstillstand in der Ukraine präsent zu sein, Zhovkva

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Unter den Ländern der ‚Koalition der Entschlossenen‘ gibt es solche, die bereit sind, nach dem Waffenstillstand auf dem Territorium der Ukraine präsent zu sein. Dabei könnte es sich nicht nur um militärische Hilfe handeln, sondern auch um Ausrüstung, Satellitenkommunikation oder finanzielle Unterstützung.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der stellvertretende Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Ihor Zhovkva dies im Fernsehen.

„Wir können der Presse keine Einzelheiten mitteilen, aber es gibt eine bestimmte Anzahl von Ländern, die sagen, dass sie bereit sind, nach der Herstellung des Friedens bestimmte Arten ihrer Präsenz einzusetzen“, sagte Zhovkva.

Er stellte klar, dass nicht alle Länder Truppen bereitstellen können, aber sie können Ausrüstung, Satellitenkommunikation oder finanzielle Unterstützung bereitstellen.

„Diejenigen, die aus irgendeinem Grund nicht als Kontingent anwesend sein wollen, können andere Arten von Unterstützung leisten“, fügte er hinzu und betonte das Konzept der „Boots and Flags on the Ground“.

„Koalition der Entschlossenen“ und Sicherheitsgarantien

Zuvor wurde in Kiew die Anwesenheit eines internationalen Kontingents in der Ukraine mit dem französischen und britischen Militär diskutiert.

Das nächste Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs ist für Januar in Frankreich geplant. Davor, am 3. Januar, werden die nationalen Sicherheitsberater der Koalitionsländer in Kiew zusammenkommen, um weitere Schritte zu besprechen.