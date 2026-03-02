Der Präsident hat das Gesetz über die obligatorische Evakuierung unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gemäß diesem Gesetz haben evakuierte Bürger Anspruch auf eine vorübergehende Unterkunft aus Wohnraumfonds.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat ein Gesetz über die obligatorische Evakuierung der Bevölkerung, insbesondere von Kindern, aus Gebieten mit aktiven und möglichen Kampfhandlungen unterzeichnet. Dies wurde am 2. März auf der Website der Werchowna Rada bekannt gegeben.

Das Gesetz legt fest, dass die obligatorische Evakuierung aus den von der Regierung festgelegten Gebieten durchgeführt wird.

Die Entscheidung über die Durchführung einer obligatorischen Evakuierung wird von den regionalen und der städtischen Militärverwaltung von Kiew auf Vorschlag des Militärkommandos des jeweiligen Gebiets getroffen. Dabei kann die obligatorische Evakuierung sowohl allgemein als auch teilweise erfolgen – für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihres Alters oder Gesundheitszustands nicht in der Lage sind, selbst Maßnahmen zur Erhaltung ihres Lebens oder ihrer Gesundheit zu ergreifen, darunter Kinder, Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen.

Das Gesetz enthält Vorschriften über die Unterbringung und Versorgung der evakuierten Bevölkerung sowie über die Evakuierung von materiellen und kulturellen Werten. Gemäß dem Gesetz haben evakuierte Bürger Anspruch auf vorübergehende Unterkunft aus Wohnraumfonds.

Zur Erinnerung: Am 10. Februar verabschiedete die Werchowna Rada einen Gesetzentwurf, der das Verfahren für die Durchführung der Evakuierung, die davon betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie die Bedingungen für die Unterbringung und Versorgung der Evakuierten festlegt.

