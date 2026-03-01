Russland bereitet neue Angriffe auf die Ukraine vor – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat den schwersten Winter des Krieges hinter sich, aber die Russen bereiten neue Angriffe auf die Infrastruktur vor, erklärte der Präsident.

Russland bereitet neue Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine vor. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer abendlichen Videobotschaft am Sonntag, dem 1. März.

„Wir wissen, dass die Russen nicht vorhaben, mit ihren Angriffen aufzuhören. Das ist eine Tatsache. Sie bereiten neue Angriffe auf die Infrastruktur vor“, sagte der Staatschef.

Der Präsident merkte an, dass der Geheimdienst entsprechende Informationen liefere, weshalb jeder, dessen Aufgabe und Dienst es sei, die Ukraine vor Angriffen zu schützen, im Frühjahr genauso konzentriert sein müsse wie im Winter.

„Auf jede Bedrohung muss reagiert und russische Ziele so weit wie möglich abgeschossen werden. An der Situation im Nahen Osten kann man sehen, wie schwierig es ist, einen 100-prozentigen Schutz vor Raketen und Drohnen zu gewährleisten. Selbst in den Golfstaaten, die über bessere Luftabwehrsysteme verfügen als die, die uns unsere Partner bisher zur Verfügung gestellt haben, werden nicht alle Raketen abgeschossen“, erklärte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass die ukrainischen Erfahrungen mit dem Schutz vor „Schaheds“ in vielerlei Hinsicht unersetzlich seien. Wir erinnern daran, dass die Ukraine wegen der russischen Angriffe auf die Energiewirtschaft den Internationalen Strafgerichtshof angerufen hat. Es wurde bekannt, wie oft Russland das Energiesystem der Ukraine angegriffen hat.