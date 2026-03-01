Die Ukraine lädt Herrn Fico ein, am 6: oder 9. März zu kommen – Präsidialamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine lädt den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico zu einem Besuch am 6. oder 9. März ein.

Quelle: Präsidialamt

Wörtlich: „Die Ukraine hat dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico konkrete Termine für einen Besuch in der Ukraine vorgeschlagen – den 6. oder 9. März –, um alle anstehenden Fragen zu erörtern, wie es in einem Telefongespräch zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Fico vereinbart wurde.“

Vorgeschichte: Am 27. Februar führte Selenskyj ein Telefongespräch mit Fico. Während des Gesprächs lud Selenskyj, wie das Präsidialamt mitteilte, den slowakischen Ministerpräsidenten in die Ukraine ein, um alle anstehenden Fragen zu erörtern.

Das Gespräch zwischen Selenskyj und Fico fand vor dem Hintergrund statt, dass der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orbán ein Telefongespräch mit seinem slowakischen Amtskollegen geführt und angekündigt hatte, dass die beiden Länder eine Untersuchungskommission zur Untersuchung des Zustands der Pipeline „Druschba“ einrichten würden.