„Das ist gerechtfertigt“: Selenskyj erklärte, warum das iranische Regime die Angriffe verdient habe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Iran ist zum direkten Verbündeten der Russischen Föderation im Krieg geworden und hat dem Aggressor nicht nur fertige Kamikaze-Drohnen, sondern auch Technologien zu deren Herstellung zur Verfügung gestellt.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina unter Verweis auf seine Videoansprache.

Ausmaß der iranischen Unterstützung für Russland

Der Staatschef betonte, dass das iranische Regime sich freiwillig für die Unterstützung des Kremls entschieden habe, obwohl die Ukraine Teheran nie bedroht habe.

Während der vollständigen Invasion hat Russland Zehntausende von Drohnen gegen die Ukrainer eingesetzt.

„Insgesamt haben die Russen während dieser Zeit des umfassenden Krieges mehr als 57.000 Angriffsdrohnen vom Typ „Schahed“ gegen die Ukraine eingesetzt – gegen unsere Menschen, gegen unsere Städte, gegen unsere Energieversorgung“, erklärte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass auch andere Völker unter dem iranischen Terror leiden, weshalb die Beseitigung eines solchen Regimes eine Chance für die Sicherheit der gesamten Region darstellt.

Position zur Eskalation

Der Präsident betonte, dass die Ukraine sich für die Rettung von Menschenleben und die Verhinderung einer Ausweitung des Krieges einsetzt. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Haltung der internationalen Partner.

„Es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten entschlossen sind. Und immer, wenn Amerika entschlossen ist, werden globale Verbrecher schwächer“, betonte er.

