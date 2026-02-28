In der Region Sumy sind vier Personen durch russische Beschüsse ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren haben mehr als 100 Beschüsse auf 30 Ortschaften in 16 Gemeinden der Region durchgeführt.

In den vergangenen Tagen wurden in der Region Sumy vier Menschen Opfer russischer Beschüsse, vier weitere wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleg Grigorow, am Samstag, dem 28. Februar, in Telegram mit.

Insgesamt hat der Feind mehr als 100 Angriffe auf 30 Ortschaften in 16 Gemeinden der Region durchgeführt.

„Gemeinde Jampol – zwei Frauen im Alter von 72 und 67 Jahren sind ums Leben gekommen. Nach genauen Informationen haben Rettungskräfte gestern bei der Bergung der Trümmer Teile der Leiche einer der Getöteten geborgen. Die Arbeiten zur Bergung der Leichen und zur Räumung der zerstörten Gebäude dauern an. Außerdem wurde eine 60-jährige Frau verletzt. Gemeinde Woroschbyansk – zwei Männer im Alter von 31 und 21 Jahren sind ums Leben gekommen; Männer im Alter von 47 und 52 Jahren wurden verletzt (Drohnenangriffe auf Autos); Gemeinde Sumy – ein 63-jähriger Mann wurde verletzt, er wurde ohne Krankenhausaufenthalt versorgt (Angriff durch eine Drohne)“, schrieb Grigorow.

Ihm zufolge wurden in acht Gemeinden Zerstörungen festgestellt. Der Luftalarm dauerte 20 Stunden und 58 Minuten.

Zur Erinnerung: Am 25. Februar griffen russische Truppen mit einer Drohne ein Auto in der Gemeinde Sumy an. Dabei kam der Feuerwehrmann und Rettungssanitäter Pawel Kolesnik ums Leben.

Selenskyj erteilte dem Militär in der Region Sumy einen Auftrag.