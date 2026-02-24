Eine weitere „Dienerin des Volkes“ hat ihren Eid abgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Olesya Otradnova, die von der Fraktion „Diener des Volkes“ gewählt wurde, hat am 24. Februar bei einer Parlamentssitzung ihren Eid als Abgeordnete abgelegt.

Quelle: Sitzung der Werchowna Rada

Direkte Rede von Otrudnova: „Ich schwöre Treue gegenüber der Ukraine. Ich verpflichte mich, mit all meinen Handlungen die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu verteidigen, für das Wohl des Vaterlandes und das Wohlergehen des ukrainischen Volkes zu sorgen. Ich schwöre, die Verfassung der Ukraine und die Gesetze der Ukraine zu achten und meine Pflichten im Interesse aller Landsleute zu erfüllen.“

Details: Der erste stellvertretende Vorsitzende der Werchowna Rada, Olexander Kornienko, teilte ebenfalls mit, dass Otradnowa der Fraktion „Diener des Volkes“ beigetreten ist.

Was zuvor geschah: Am 19. Januar erkannte die Zentrale Wahlkommission Roman Kravets als gewählten Abgeordneten der Ukraine bei den außerordentlichen Wahlen der Abgeordneten der Ukraine am 21. Juli 2019 im landesweiten Mehrmandatswahlkreis an.

Da er jedoch die erforderlichen Unterlagen nicht innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist bei der Zentralen Wahlkommission einreichte, erhielt Kravets kein Abgeordnetenmandat.

Gleichzeitig erkannte die Zentrale Wahlkommission Olesya Otradnova als gewählte Abgeordnete bei den genannten Wahlen an.

Sie war die nächste Kandidatin in der Reihenfolge, die unter der Nummer 160 in die Wahlliste der politischen Partei „Sluha narodu“ (Diener des Volkes) aufgenommen worden war.