Parlament oder Front? Arakhamia erläutert Selenskys Erklärung zur Mobilisierung der Abgeordneten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Einige Abgeordnete haben nichts dagegen, an die Front zu gehen, doch gibt es eine rechtliche Nuance Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nicht damit gedroht, Abgeordnete wegen der unzureichenden Arbeit des Parlaments an die Front zu schicken. Es ging um etwas anderes.

Dies erklärte der Vorsitzende der Fraktion „Diener des Volkes“, David Arakhamia, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Stellungnahme der Fraktionssprecherin Julia Paliychuk berichtet.