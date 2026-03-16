Innerhalb von zwei Monaten haben die Mitarbeiter der Eisenbahn die Heizungs- und Versorgungsanlagen in 748 Gebäuden in Kiew wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Von Mitte Januar bis Mitte März beteiligten sich Mitarbeiter der „Ukrsalisnyzja“ an der Wiederherstellung der Heizungs-, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme in 748 Gebäuden in Kiew.

Dies teilt „Ukrsalisnyzja“ mit.

„In diesem kalten Winter haben die Eisenbahner die Heizung und die Versorgungsleitungen für die Bewohner von 748 Häusern in Kiew wiederhergestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Von Mitte Januar bis Mitte März beteiligten sich Mitarbeiter der „Ukrsalisnyzja“ an den Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten in Kiew nach massiven Raketen- und Drohnenangriffen. Die Eisenbahner stellten die Heizungs-, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme wieder her.

Die Sanierungsteams waren in allen Stadtteilen Kiews im Einsatz. Die meisten Objekte wurden im Bezirk Petschersk – 246, im Bezirk Solomjanskij – 194 und im Bezirk Dniprovskij – 149 – wiederhergestellt.

In Spitzenzeiten wurden bis zu 260 Eisenbahner pro Schicht für die Arbeiten eingesetzt – Bauarbeiter, Gleisbauer, Brückenbauer, Mitarbeiter des Personenverkehrs, Wagenmeister, Lokführer sowie Fachkräfte anderer Abteilungen.

Insbesondere arbeiteten die Eisenbahner in den Wohnhäusern der Bewohner von Troieschna und Darnytsia, die infolge feindlicher Angriffe wochenlang ohne Heizungsversorgung waren.

Die Fachkräfte nahmen Heizungsanlagen in Betrieb und füllten sie auf, reparierten die Kanalisation und führten hydraulische Prüfungen an den Rohrleitungen durch.

Sie ersetzten Abschnitte der Wasser- und Heizungsleitungen, reinigten Steigleitungen und Hauptleitungen, tauschten Heizkörperabschnitte aus, isolierten Rohrleitungen usw.

Nach Abschluss der Arbeiten überprüften sie gemeinsam mit den Wohnungsämtern den Zustand der Versorgungsnetze.