Ein Kadett, der zwei Ausbilder in einem Ausbildungszentrum getötet hatte, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Kadett der Streitkräfte der Ukraine wurde wegen der Tötung von zwei Ausbildern während einer Schießübung zu lebenslanger Haft verurteilt.

Das Bezirksgericht Tschernihiw befand den Kadetten für schuldig, zwei Ausbilder, die Soldaten waren, vorsätzlich getötet und einen weiteren verletzt zu haben, und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft.

Quelle: : NPU

Details: : Der Vorfall ereignete sich am 16. Juli 2025 auf dem Gelände eines Ausbildungszentrums der Streitkräfte der Ukraine.

Während einer Schießübung gab der Kadett Schüsse aus einer automatischen Waffe in Richtung der Ausbilder ab. Infolge der erlittenen Verletzungen starben zwei Soldaten.

Es wurde Anklage gemäß zwei Paragraphen erhoben – „Vorsätzlicher Mord an zwei oder mehr Personen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten“ und „Vollendeter versuchter vorsätzlicher Mord an zwei oder mehr Personen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten“.