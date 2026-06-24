Russische Truppen haben in der Oblast Cherson einen Minenräumer einer internationalen Organisation getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Truppen haben in der Oblast Cherson einen Mitarbeiter der internationalen humanitären Organisation NPA getötet; vier weitere wurden verletzt.

Bei einem russischen Beschuss von Nowopetrowka in der Gemeinde Wysokopolsk im Gebiet Cherson kam ein Mitarbeiter der internationalen humanitären Organisation Norwegian People’s Aid (NPA) ums Leben. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Prokudin, am Mittwoch, dem 24. Juni, auf Telegram mit.

„Infolge des russischen Beschusses von Nowopetrowka in der Gemeinde Wysokopol wurde ein 24-jähriger Minenräumexperte lebensgefährlich verletzt. Mein Beileid gilt seinen Angehörigen und Freunden“, schrieb er.

Zudem ist bekannt, dass vier Mitarbeiter dieser Organisation verletzt wurden. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Spezialisten befinden sich in kritischem Zustand; die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Zur Erinnerung: Am 23. Juni kam ein Einwohner von Cherson infolge eines Beschusses des Stadtteils Korabelny durch die Besatzer ums Leben. Drei weitere Personen wurden verletzt. Angriff auf Kleinbusse in Cherson: Zahl der Verletzten gestiegen