Die Militärausgaben des Kremls haben einen neuen Rekord seit Kriegsbeginn erreicht, so ein Analyst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Fast die Hälfte des russischen Haushalts fließt nun in das Militär. Die Kriegsausgaben Russlands haben im ersten Quartal 2026 einen neuen Rekord erreicht – sie sind im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Berechnungen des wissenschaftlichen Mitarbeiters des deutschen Instituts für Internationale Sicherheitsfragen, Janis Klug.

Wie viel hat Russland im Quartal ausgegeben?

Die Militärausgaben Russlands beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 5,91 Billionen Rubel. Das entspricht etwa 83,2 Milliarden Dollar.

Nach Kluges Berechnungen ist dieser Betrag der höchste seit Beginn des umfassenden Krieges gegen die Ukraine. Im Vergleich zu den Zahlen:

2025 – Anstieg um 29,9 %;

2024 – Anstieg um 68,7 %;

2023 – Anstieg um 129 %;

2022 – ein 4,6-facher Anstieg.

Nach Schätzungen von Kluge „verschlang“ die russische Kriegsmaschinerie im ersten Quartal durchschnittlich etwa 2,7 Milliarden Rubel pro Stunde. Das sind etwa 38 Millionen Dollar.

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Pro Tag beliefen sich die Ausgaben auf etwa 65 Milliarden Rubel oder fast 916 Millionen Dollar. Die monatlichen Kriegskosten erreichten etwa 2 Billionen Rubel, was 28,2 Milliarden Dollar entspricht.