Bis zu 100.000 Hrywnja: Welche Zulagen erhalten Soldaten mit neuen Verträgen bei den Streitkräften der Ukraine?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Höhe der Zahlung bei Unterzeichnung des ersten Vertrags hängt vom militärischen Rang ab Soldaten mit neuen Verträgen erhalten zusätzliche Vergütungen für Kampferfolge, eine Zahlung für den ersten unterzeichneten Vertrag sowie eine jährliche Beihilfe für Erholungsmaßnahmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Verteidigungsministerium der Ukraine.

Das Verteidigungsministerium leitet eine umfassende Umgestaltung des Militärdienstes ein, deren Kernprinzipien klare Dienstzeiten, eine gerechte Bezahlung und die Garantie einer Aufschiebung nach Vertragsende sind.

Im Rahmen dieser Umgestaltung ist ein separates System zusätzlicher Zahlungen vorgesehen.

Für Soldaten sind folgende Vergütungen vorgesehen:

100.000 Hrywnja – für jeden gefangenen Feind;

15.000 Hrywnja – für jeden im Nahkampf oder im Feuergefecht getöteten Feind.

Zahlung für den ersten Vertrag

Soldaten, die zum ersten Mal einen Vertrag abschließen, erhalten eine einmalige Zahlung in Höhe von 27.000 bis 33.000 Hrywnja – je nach militärischem Rang.

Jährliche Zahlung für Erholungsmaßnahmen

Einmal im Jahr können Soldaten eine Zahlung für Gesundheitsmaßnahmen in Höhe von mindestens 20.000 Hrywnja erhalten.