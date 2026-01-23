Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Soldaten haben in den letzten 24 Stunden drei Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge und 33 Artilleriesysteme des Feindes zerstört.

Die russischen Verluste im Krieg gegen die Ukraine haben sich im Laufe des letzten Tages um 1280 Personen erhöht. Dies geht aus den Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die in der morgendlichen Zusammenfassung auf Facebook veröffentlicht wurden.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 23.01.26 beliefen sich vorläufig auf:

personal – etwa 1.232.090 (+1280) Personen Panzer – 11.599 (+3) Einheiten Kampfpanzer – 23.946 (+3) Einheiten Artilleriesysteme – 36.549 (+33) Einheiten Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 113.277 (+449) Einheiten. kraftfahrzeugausrüstung und Tankwagen – 75.556 (+140) Einheiten. Spezialausrüstung – 4.050 (+1) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine vor kurzem ein nordkoreanisches M-1991 Mehrfachraketenwerfersystem, feindliche Lagerhäuser mit Drohnen und mehrere andere Objekte der Russen zerstört hat.

