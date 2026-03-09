Der Generalstab hat die neuen Verluste der russischen Streitkräfte berechnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesamtverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis zum 09.03.26 beliefen sich auf etwa 1.274.040 Personen.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden 750 russische Angreifer getötet und verwundet, die Gesamtverluste des Feindes im Krieg beliefen sich auf 1.274.040 Personen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Insgesamt wurden im Krieg gegen die Ukraine zerstört: