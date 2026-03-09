Selenskyj gab die Anzahl der Patriot-Raketen bekannt, die die Ukraine insgesamt erhalten hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat weniger Patriot-Raketen erhalten, als die Länder des Nahen Ostens innerhalb weniger Tage eingesetzt haben. In den ersten Tagen des Konflikts im Nahen Osten haben Israel und seine Verbündeten etwa 800 Patriot-Raketen gegen den Iran eingesetzt, während die Ukraine während des gesamten Krieges nur 600 solcher Raketen erhalten hat.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die New York Times.