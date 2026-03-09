Die Energieversorgung in drei Regionen der Ukraine wurde angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Zwischenzeit ist der Stromverbrauch in der Ukraine im Vergleich zu Freitag um 4,5 % zurückgegangen.

Am Montagmorgen kam es in drei Regionen der Ukraine aufgrund von Angriffen russischer Invasoren zu neuen Stromausfällen. Dies teilte Ukrenerho am 9. März mit.

„Am Morgen gibt es Stromausfälle in den Regionen Charkiw, Sumy und Tschernihiw. Dort, wo es die Sicherheitsbedingungen zulassen, werden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrenerho erinnerte daran, dass aufgrund der Folgen der vorherigen massiven russischen Angriffe heute in einzelnen Regionen Leistungsbeschränkungen für die Industrie gelten und stündliche Stromabschaltungen für die Bevölkerung angewendet werden.

Unterdessen ist der Stromverbrauch in der Ukraine im Vergleich zu den Werten vom Freitag um 4,5 % gesunken.

„Der Grund für die Veränderungen ist das klare Wetter in der gesamten Ukraine, das zu einer hohen Effizienz der privaten Solarkraftwerke und einem entsprechenden Rückgang des Energieverbrauchs aus dem Gesamtnetz führt“, erklärten die Energieversorger.

Sie bitten die Bürger, tagsüber – von 11:00 bis 16:00 Uhr – aktiv Strom zu verbrauchen, wenn die Solarkraftwerke am effizientesten arbeiten. In Regionen, in denen stundenweise Stromabschaltungen vorgenommen werden, besteht weiterhin die Notwendigkeit, sparsam mit Energie umzugehen und energieintensive Prozesse auf die Nachtstunden – nach 22:00 Uhr – zu verlegen.