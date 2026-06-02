Selenskyj reagierte auf den massiven Angriff der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine zählt auf die Unterstützung ihrer Partner und auf wirksame Reaktionen auf den heutigen Angriff, erklärte der Staatschef.

Die Angriffe Russlands zeugen von der Absicht, das Leben in der Ukraine weiter zu zerstören, da es unserem Land an Schutz vor ballistischen Raketen mangelt. Dies schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, dem 2. Juni, auf Telegram.

„Ein groß angelegter Angriff und eine absolut eindeutige Erklärung aus Russland: Wenn die Ukraine nicht vor ballistischen und anderen Raketen geschützt wird, werden diese Angriffe weitergehen“, stellte er fest.

In diesem Zusammenhang ist Selenskyj der Ansicht, dass Europa über eigene Raketenabwehrsysteme verfügen muss, damit dieser Krieg endlich beendet werden kann.

„Und die Hilfe der Vereinigten Staaten bei der Lieferung von Raketen für die Patriot-Systeme ist unbedingt erforderlich. Wir zählen auf die Unterstützung unserer Partner und auf wirksame Reaktionen auf den heutigen Angriff“, fügte der Staatschef hinzu.

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Zur Erinnerung: In dieser Nacht feuerten die Russen 73 Raketen und 656 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine ab. Die Luftabwehr hat die meisten feindlichen Ziele abgefangen.

Am stärksten betroffen waren Kiew, Dnipro und Charkiw. Derzeit sind 13 Tote und mehr als 100 Verletzte bekannt.