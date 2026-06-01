Im Kreml herrscht Uneinigkeit: Das Finanzministerium teilt Putin mit, dass der Krieg untragbar geworden sei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Beamte des russischen Finanzministeriums und der Zentralbank haben Putin gewarnt, dass die derzeitigen Ausgaben für den Krieg in der Ukraine das Haushaltsdefizit gefährlich in die Höhe treiben könnten.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Den Gesprächspartnern zufolge haben die Beamten, die in den letzten Monaten zunehmend besorgt über den Zustand der russischen Wirtschaft und des Staatshaushalts sind, neue Kürzungen der Verteidigungsausgaben vorgeschlagen.

Sie warnten, dass es ohne zusätzliche Einsparungen schwierig sein werde, die angespannten Staatsfinanzen wieder ins Lot zu bringen.

Gleichzeitig ist es zu einer Spaltung unter den Politikern gekommen. Hochrangige Vertreter des Verteidigungsministeriums und ein Teil der Kreml-Führung, die darauf bedacht sind, Putins Kriegsziele fortzusetzen, bestehen auf der Aufrechterhaltung der Militärausgaben.

Sie begründen dies damit, dass Kürzungen die Wirtschaft schwer treffen würden, da viele Unternehmen von Verträgen im Militärbereich abhängig sind.

Putin habe die Beamten des Finanzministeriums gebeten, Einsparungsmöglichkeiten in anderen Bereichen des Haushalts zu finden, bevor man die Verteidigung antaste, erklärten einige Gesprächspartner.