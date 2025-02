Die Ukraine wird von ihren Partnern 700 Millionen Euro für die Minenräumung erhalten, so das Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Bei einem Treffen der Koalition für Minenräumung in Vilnius bestätigten die Partner ihre Bereitschaft, 700 Millionen Euro für den Kauf von Ausrüstung für die Ukraine bereitzustellen, berichtet der Pressedienst des Verteidigungsministeriums. Die Mittel werden voraussichtlich bis 2034 zugewiesen, und im Jahr 2025 wird sich das Budget auf 130 Millionen Euro belaufen. „Im letzten Quartal des vergangenen Jahres wurde Material und technische Ausrüstung im Wert von 16,1 Millionen Euro gekauft. Bis Februar hat die Central Project Management Agency (CPMA, Republik Litauen) bereits 51 Millionen Euro angesammelt“, sagte Ruslan Berehulia, Leiter der Hauptdirektion für Minenräumung des Verteidigungsministeriums, und übergab den Koalitionsführern die Roadmap für Minenräumung 2035. Ihm zufolge sind die internationalen Partner an den Erfahrungen der Ukraine in der Kriegsführung interessiert. Gemeinsam mit Litauen werden Arbeitsgruppen eingerichtet, um die neuesten Ansätze zu untersuchen, einschließlich des Einsatzes von unbemannten Flugzeugen und künstlicher Intelligenz bei der Minenräumung. Das Verteidigungsministerium hat das staatliche Unternehmen Digital Army gegründet, das für die strategische Entwicklung der digitalen Fähigkeiten des Militärs verantwortlich sein wird. Das Verteidigungsministerium der Ukraine plant, bis 2025 FPV-Drohnen für mehr als 44 Milliarden Hrywnja zu kaufen.