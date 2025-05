Russland wurde eine Frist gesetzt, um einem Waffenstillstand zuzustimmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine und ihre Verbündeten sind zu einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand zu Lande, in der Luft und zur See für mindestens 30 Tage ab dem 12. Mai bereit.

Die Führer der „Koalition der Entschlossenen“ haben gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump Russland eine Frist für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand gesetzt. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bekannt.

Ihm zufolge haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie der französische Staatschef Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der polnische und der britische Ministerpräsident Donald Tusk und Keir Starmer nach dem Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ in Kiew mit Trump telefoniert.

„Die Ukraine und ihre Verbündeten sind zu einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand zu Lande, in der Luft und zur See für mindestens 30 Tage bereit, der bereits am Montag (12. Mai, d. Red.) beginnt“, sagte Sybiha.

Er fügte hinzu, dass ein längerer Waffenstillstand und vertrauensbildende Maßnahmen den Weg für Friedensgespräche ebnen könnten, wenn Russland zustimmt und eine effektive Überwachung gewährleistet ist.

Wir erinnern daran, dass in Kiew am 10. Mai zum Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Ministerpräsident Keir Starmer sowie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz eingetroffen sind.

Frankreich, Deutschland, Polen und das Vereinigte Königreich gaben eine Erklärung ab