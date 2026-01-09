Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat das Wrack der Oreshnik-Rakete gezeigt, die Russland für den Angriff auf die Region Lwiw eingesetzt hat (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat das Wrack einer russischen ballistischen Rakete gezeigt, mit der russische Truppen in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar 2026 die Region Lwiw angegriffen haben. Der Angriff wird als Kriegsverbrechen eingestuft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Sicherheitsdienst der Ukraine.

Den Ermittlungen zufolge haben die Strafverfolgungsbehörden den Ort identifiziert, an dem die Raketentrümmer niedergingen, und ihre wichtigsten Bestandteile beschlagnahmt. Nach vorläufigen Informationen gehören die gefundenen Komponenten zu dem russischen Raketensystem Oreshnik.

Zu den gefundenen Teilen gehören

Eine Stabilisierungs- und Lenkeinheit, die eigentlich das „Gehirn“ der Rakete ist;

elemente des Antriebssystems; fragmente des Orientierungsmechanismus; düsen von der Plattform der Trenneinheit und andere Komponenten.

Alle Trümmer haben den Status eines materiellen Beweismittels erhalten und werden für eine eingehende Untersuchung vorbereitet.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine stellt fest, dass der Einsatz dieser Rakete gegen die zivile Infrastruktur in der Ukraine ein Kriegsverbrechen der Russischen Föderation darstellt.

Nach vorläufigen Angaben wurde die Boden-Boden-Rakete mittlerer Reichweite vom russischen Testgelände Kapustin Yar aus gestartet.

Die Ermittler glauben, dass der Kreml mit dem Angriff nahe der Grenze zur Europäischen Union versucht hat, die lebenswichtige Infrastruktur der Region zu zerstören, während sich die Wetterbedingungen drastisch verschlechterten.

Der ukrainische Sicherheitsdienst ermittelt derzeit alle Umstände des Anschlags sowie die an seiner Organisation und Ausführung beteiligten Personen, um sie vor Gericht zu stellen.

Oreshnik schlägt in der Region Lwiw zu